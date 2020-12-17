Мнение: учёный КФУ о перспективах реконструкции Гагаринского парка

Проект, победивший в конкурсе на лучшую концепцию реконструкции Гагаринского парка в Симферополе, направлен на максимальное сохранение и восстановление зелёных насаждений и формирование различных ландшафтных типов парковых пространств. Об этом сообщил доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета Станислав Вишневский, который вошёл в творческую группу по разработке проекта. Важной составляющей при реконструкции парка, говорит эксперт, станет обеспечение возможностей для разнообразного отдыха горожан.

Мы разделяем территорию парка условно на три участка. Центральный – «Сердце парка», он объединяет остров, пруды и окружающую прибрежную территорию, его направленность – тихий созерцательный отдых, именно поэтому от него отодвинуты все пешеходные транзиты. Среднюю часть условно назвали «Гагаринским лесом» – это основные древесные массивы, где сосредоточен прогулочный отдых, находятся площадки разного назначения, большой детский PlayHub. Внешняя часть, или Заречье, располагается на территориях, недавно присоединённых к парку. Так как жителями соседних домов традиционно эта территория рассматривается как продолжение дворов, там нами предложен повседневный отдых, в том числе спортивный и детский, – цитирует пресс-служба Станислава Вишневского.

Концепцию разрабатывала большая творческая группа, в которую вошли 16 представителей разных специальностей: архитекторы-градостроители, ландшафтные архитекторы, социологи. Такой подход, по словам учёного, позволил учесть различные точки зрения и возможности разных дисциплин. Проведение предварительной инвентаризации насаждений на участках будущего ландшафтного строительства и благоустройства позволило предусмотреть сохранение ценных насаждений и определить возможные масштабы озеленения в парке.

Важнейшим критерием оценки результатов конкурса была экологичность принимаемых решений, именно поэтому одной из задач в проектировании мы видели формирование различных ландшафтных зон, в том числе и как среды обитания для представителей парковой фауны. Теневые рощи, опушки и поляны, цветочные и кустарниковые массивы, прибрежная и глубоководная растительность, в конечном счете, создадут массу утраченных ранее экологических ниш, что, надеемся, позволит вернуть в наш парк певчих птиц, бабочек, пчёл и кузнечиков, – отмечает учёный.

Победившая в конкурсе концепция реконструкции парка Гагарина ляжет в основу проекта, который будет создан творческой группой в течение полугода. После экспертизы и обсуждений проект будет реализован. О цене вопроса — здесь.

Ранее в Симферополе был объявлен конкурс на разработку концепции реконструкции парка им. Ю. Гагарина. На участие в конкурсе поступило 40 проектов. Завершить работы по реконструкции парка планируют до конца 2022 года.