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Мнение: Украина рано или поздно вернется в лоно России как главного хранителя Русского мира

Мнение: Украина рано или поздно вернется в лоно России как главного хранителя Русского мира

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 19.01.2021

18 января в Симферополе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 367-й годовщине Переяславской рады. В церемонии возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому приняли участие председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, депутат Годумы России Андрей Козенко.

Мнение: Украина рано или поздно вернется в лоно России как главного хранителя Русского мира

Спикер крымского парламента отметил символичность, знаковость и актуальность этого события для русского и украинского народов. Он напомнил уроки истории и значение Переяславской рады, когда Украина в составе Российской державы, превратилась из Дикого поля в цветущий край.

Мнение: Украина рано или поздно вернется в лоно России как главного хранителя Русского мира

Что бы ни вытворяли все эти временщики, захватившие власть в современном украинском государстве, как бы не торговали они украинским суверенитетом, итог неизбежен: мы объединимся со своими соотечественниками в единой державе и вернём Украине, которую сейчас на наших глазах усердно превращают в Дикое поле, славу цветущего края. Будем помнить и напоминать о Переяславской раде. Поскольку пока о ней не забыли, жива надежда на национальное возрождение Украины. Нам очень важно вынести уроки из прошлого. Мы переживаем за наш братский народ, надеемся и верим, что рано или поздно, историческая справедливость восторжествует и, всё вернется в лоно России, как главного хранителя русского мира, — сказал Владимир Константинов.

Мнение: Украина рано или поздно вернется в лоно России как главного хранителя Русского мира

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Мнение: Украина рано или поздно вернется в лоно России как главного хранителя Русского мира

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