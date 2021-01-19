Мнение: Украина рано или поздно вернется в лоно России как главного хранителя Русского мира

18 января в Симферополе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 367-й годовщине Переяславской рады. В церемонии возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому приняли участие председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, депутат Годумы России Андрей Козенко.

Спикер крымского парламента отметил символичность, знаковость и актуальность этого события для русского и украинского народов. Он напомнил уроки истории и значение Переяславской рады, когда Украина в составе Российской державы, превратилась из Дикого поля в цветущий край.

Что бы ни вытворяли все эти временщики, захватившие власть в современном украинском государстве, как бы не торговали они украинским суверенитетом, итог неизбежен: мы объединимся со своими соотечественниками в единой державе и вернём Украине, которую сейчас на наших глазах усердно превращают в Дикое поле, славу цветущего края. Будем помнить и напоминать о Переяславской раде. Поскольку пока о ней не забыли, жива надежда на национальное возрождение Украины. Нам очень важно вынести уроки из прошлого. Мы переживаем за наш братский народ, надеемся и верим, что рано или поздно, историческая справедливость восторжествует и, всё вернется в лоно России, как главного хранителя русского мира, — сказал Владимир Константинов.