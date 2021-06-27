Мнение: вакцинация против коронавируса защитит от осложнений заболеваний сердца

Главный внештатный кардиолог Республики Крым рекомендует привиться от COVID-19.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции защитит от возможных осложнений лиц, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Крыма Сергей Дербин.

По его словам, при заболевании новой коронавирусной инфекцией повышается свертываемость крови, что увеличивает риск инфаркта, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии. Возможно также первичное поражение сердечной мышцы с развитием в ней воспаления, что может вызвать тяжелые нарушения ритма, нарастание симптомов сердечной недостаточности (декомпенсация).

Главный крымский кардиолог отмечает:

Всем пациентам, у которых диагностированы такие заболевания как стабильная стенокардия, мерцательная аритмия, сердечная недостаточность (в стадии компенсации), а также тем, кто перенес инфаркт, инсульт не в остром периоде, после консультации с врачом необходимо пройти вакцинацию. Это поможет избежать вышеуказанных осложнений в случае заражения коронавирусом.

Напомним, что на территории Республики Крым продолжают функционировать стационарные пункты вакцинации. Кроме того, в крупных городах работают мобильные пункты, в которых сделать прививку можно без предварительной записи. Вся необходимая информация о проведении вакцинации доступна на сайте минздрава Крыма.