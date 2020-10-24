Многоквартирный дом для реабилитированных в Сакском районе достроят к концу 2021 года

В ходе рабочей поездки в Сакский район председатель Госсовета РК Владимир Константинов побывал в селе Орехово, где возводится 72-квартирный жилой дом для реабилитированных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования.

По словам спикера, строительство объекта началось в июле 2020 года и его готовность на сегодняшний день составляет 12%. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2021 года.

Успешная реализация проекта обеспечит собственным комфортным жильем нуждающихся жителей района и позволит полностью ликвидировать потребность в предоставлении жилых помещений для граждан данной категории, — сообщил Константинов.

Глава парламента также позитивно оценил преображения в селах Фрунзе и Ивановка Сакского района.

Особое внимание уделяется благоустройству мест общего пользования для сельчан, эта работа по всему Крыму набрала колоссальный оборот. Кардинально меняется облик сел и местные жители положительно оценивают такие преобразования: благоустроены парки, фонтаны, спортивные площадки, места для отдыха и развлечения детей. Крымчане видят и ценят все, что сегодня делается для них в республике, — считает он.

Однако наряду с реализацией успешных проектов в районе есть и ряд проблем. Так, по мнению Константинова, требует решения вопрос строительства нового Дома культуры в селе Ивановка.

Существующее здание находится в аварийном состоянии, конечно, оно подлежит сносу, и местные жители останутся без учреждения культуры, а этого допустить нельзя. Данный вопрос взят на контроль депутатским корпусом, — отметил спикер.

В ходе рабочей поездки в Сакский район Владимир Константинов также ознакомился с ходом ремонта автомобильной дороги общего пользования, благоустройством общественной территории, осмотрел обновленный Дом культуры, спортивный комплекс при школе и стадион «Колос» в селе Фрунзе. Продолжились мероприятия Ивановке, где Владимир Константинов побывал на строительстве дошкольной образовательной организации «Светлячок», посетил сельскохозяйственное предприятие, осмотрел благоустройство сквера, территорий, где ведется строительство спортивной площадки и ремонт водопроводной сети.