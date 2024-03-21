«Модные стопари» стали причиной штрафа. Неравнодушные автолюбители бдят

И публикуют в соцсетях видео нарушений ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Евпатории оперативно отреагировали на публикацию в социальной сети и привлекли нарушителя к административной ответственности.

В одной из социальных сетей пользователь опубликовал видео, на котором у автомобиля «FIAT DUCATO» задние стоп-сигналы работают в режиме мигания и поинтересовался: «Разрешены ли в России такие стоп-сигналы?». Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории, изучив указанную видеозапись, установили, что данный автомобиль используется с нарушением п. 3.1 ПДД РФ: режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства, — сообщили в МВД по РК.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 36-летний житель Сакского района. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена») и наложен штраф в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция разъясняет, что замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах на транспортные средства, конструкция которых этого не предусматривает, будет являться внесением изменения в конструкцию автомобиля, что влечёт за собой административную ответственность.