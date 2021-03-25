Морской бой и торпедные стрельбы – учения Черноморского флота

Противолодочные корабли Черноморского флота в ходе учения выполнили торпедные стрельбы, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

С экипажами малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Касимов» Черноморского флота проведено учение по поиску подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне Чёрного моря. Экипажи кораблей отработали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника, а также комплекс подготовительных упражнений и практические стрельбы торпедным оружием по подводной цели, — говорится в сообщении.

Уточняется, что роль субмарины противника выполняла одна из подводных лодок Черноморского флота.

Учение прошло успешно, после завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.

Следующим этапом боевой подготовки противолодочных кораблей Черноморского флота станет совместное учение с расчётами берегового ракетного комплекса «Утёс».

Ранее фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели учебный морской бой.

По замыслу учения, береговыми средствами разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), совершивший пролёт над объектами флота. В результате слежения за ним удалось зафиксировать его посадку на вертолётную палубу корабля условного противника. Командованием флота командирам двух фрегатов, находившихся в акватории Черного моря, была поставлена задача экстренно следовать в район выполнения задач и предотвратить очередные попытки полётов БЛА.

Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» обнаружили группу надводных кораблей условного противника, но при осуществлении сближения с ними были атакованы. Боевые расчёты фрегатов вступили в условный морской бой, средствами противовоздушной обороны отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы, — отмечает пресс-служба ЮВО.