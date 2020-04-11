«Московские» штрафы в Крыму отложили до среды

В Крыму принято решение отложить до среды начало действия закона о «московских» штрафах за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов. По его словам, важно, чтобы штрафы применялись только к нарушителям.

Мы с МВД вчера разговаривали долго и вникали, — сказал Аксёнов. — Штрафы должны применяться только к нарушителям. Мы договорились, что до среды будем разрабатывать ситуацию, до среды будут только профилактические беседы. Задача одна: ни один человек, который вышел по нужде – купить продукты, лекарственные препараты, – не пострадает. Как это сделать, мы с МВД, поверьте, отработаем.

Напомним, накануне в первом и втором чтении Госсовет РК принял законопроект об ужесточении штрафов за нарушение режима «повышенной готовности» («самоизоляции») в Крыму. Их уже окрестили «московскими» из-за крупных сумм: для граждан 4 тысячи рублей, при повторном нарушении – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – до 40 тысяч рублей; для юрлиц – до 500 тысяч рублей.