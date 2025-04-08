МТС намерен отменить роуминг в Крыму и Севастополе

Компания уведомила ФАС России о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, — говорится в сообщении.

По информации ФАС, новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, полностью роуминг отменят не позднее 30 июня 2025 года.

Ранее служба признала оператора нарушителем антимонопольного законодательства (а именно пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Крымского полуострова.

Компания обжаловала решение и предписание ФАС, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.

Ранее роуминг в Крыму и Севастополе отменили мобильные операторы Мегафон и Yota, оператор «Билайн» с 1 января 2025 года предоставляет голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Оператор «Т2» полностью отменил ограничения на связь и интернет с 8 октября 2024 года. «Ростелеком» также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе.

источник: РИА Новости Крым