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МТС намерен отменить роуминг в Крыму и Севастополе
фото: pikist.com

МТС намерен отменить роуминг в Крыму и Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 08.04.2025

Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов «большой четверки», сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове. Об этом завили в Федеральной антимонопольной службе.

Компания уведомила ФАС России о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, — говорится в сообщении.

По информации ФАС, новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, полностью роуминг отменят не позднее 30 июня 2025 года.

Ранее служба признала оператора нарушителем антимонопольного законодательства (а именно пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Крымского полуострова.

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Компания обжаловала решение и предписание ФАС, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.

Ранее роуминг в Крыму и Севастополе отменили мобильные операторы Мегафон и Yota, оператор «Билайн» с 1 января 2025 года предоставляет голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Оператор «Т2» полностью отменил ограничения на связь и интернет с 8 октября 2024 года. «Ростелеком» также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе.

источник: РИА Новости Крым

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