Мужчина получил восемь ножевых ранений и выжил. Ужасы и чудеса в Сакском районе Крыма

В Сакском районе Крыма суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В суде установлено, что у подсудимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире в селе Нива, произошел конфликт со знакомым. В ходе ссоры мужчина, высказывая слова о желании причинения смерти последнему, взял в руку нож, находящийся на столе в кухне домовладения, после чего нанес потерпевшему не менее 8 ударов ножом в область туловища и обеих верхних конечностей, — рассказали в прокуратуре.

Ужас? Чудо? Все просто: смерть мужчины не наступила в связи с тем, что последний смог скрыться от подсудимого, после чего ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Буяна с ножом задержали. На следствии сразу же всплыло «славное прошлое» злоумышленника.

Наказание – достаточно строгое (все-таки преступнику повезло, что его жертва осталась жива). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.