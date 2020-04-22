Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | МВД и Росгвардия берут под охрану 7-ю горбольницу в Симферополе

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МВД и Росгвардия берут под охрану 7-ю горбольницу в Симферополе
Фото: news2world.net

МВД и Росгвардия берут под охрану 7-ю горбольницу в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:23 22.04.2020

В Симферополе под охрану Росгвардии переходит городская клиническая больница № 7. Об этом на очередном заседании штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер РК Елена Романовская. Все дело в том, что там отныне – инфекционный «коронавирусный» госпиталь.

Необходимо выставить по периметру седьмой городской больницы охрану в связи с тем, что там полностью развернулся инфекционный госпиталь и моногоспиталь для больных коронавирусом, — подчеркнула Елена Романовская.

По ее словам, такая мера – необходимость.

Так положено, кроме того, МВД выставит внутри, на входе свои посты. Мы полностью начинаем загружать «семерку» и такие меры – необходимость, — подчеркнула Романовская.  

Кроме того, по ее словам, надо усилить посты на въезде в евпаторийский обсерватор, «чтобы граждане не покинули самостоятельно границы санатория» (сказано с намеком на туристов, вернувшихся из Таиланда).

МВД и Росгвардия берут под охрану 7-ю горбольницу в Симферополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.