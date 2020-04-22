МВД и Росгвардия берут под охрану 7-ю горбольницу в Симферополе

В Симферополе под охрану Росгвардии переходит городская клиническая больница № 7. Об этом на очередном заседании штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер РК Елена Романовская. Все дело в том, что там отныне – инфекционный «коронавирусный» госпиталь.

Необходимо выставить по периметру седьмой городской больницы охрану в связи с тем, что там полностью развернулся инфекционный госпиталь и моногоспиталь для больных коронавирусом, — подчеркнула Елена Романовская.

По ее словам, такая мера – необходимость.

Так положено, кроме того, МВД выставит внутри, на входе свои посты. Мы полностью начинаем загружать «семерку» и такие меры – необходимость, — подчеркнула Романовская.

Кроме того, по ее словам, надо усилить посты на въезде в евпаторийский обсерватор, «чтобы граждане не покинули самостоятельно границы санатория» (сказано с намеком на туристов, вернувшихся из Таиланда).