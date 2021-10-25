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«Мы помним и гордимся!» - в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

«Мы помним и гордимся!» — в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 25.10.2021

25 октября в Симферополе состоялась церемония возложения цветов, посвященная 101-ой годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

«Мы помним и гордимся!» - в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

В памятном мероприятии приняли участие руководители администрации крымской столицы, председатель и сотрудники Госкомитета по делам межнациональных отношений РК, а также представители общественности и духовенства.

«Мы помним и гордимся!» - в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

Сегодня почтили 101-ю годовщину со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя и нашего прославленного земляка Амет-Хана Султана. В прошлом году был установлен замечательный памятник. Ежегодно мы отдаем дань памяти. В учебных заведениях нашего города – в школах, в библиотеках проходят уроки памяти, выставки, на которых подрастающее поколение может ознакомиться с героической историей отечества. Передавая историю новому поколению, Герои останутся в памяти навсегда, — рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Мы помним и гордимся!» - в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

В рамках мероприятия участники памятной церемонии возложили цветы к памятнику дважды Герою СССР Амет-Хану Султану.

«Мы помним и гордимся!» - в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

«Мы помним и гордимся!» - в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

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