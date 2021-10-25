«Мы помним и гордимся!» — в Симферополе почтили 101 годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

25 октября в Симферополе состоялась церемония возложения цветов, посвященная 101-ой годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

В памятном мероприятии приняли участие руководители администрации крымской столицы, председатель и сотрудники Госкомитета по делам межнациональных отношений РК, а также представители общественности и духовенства.

Сегодня почтили 101-ю годовщину со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя и нашего прославленного земляка Амет-Хана Султана. В прошлом году был установлен замечательный памятник. Ежегодно мы отдаем дань памяти. В учебных заведениях нашего города – в школах, в библиотеках проходят уроки памяти, выставки, на которых подрастающее поколение может ознакомиться с героической историей отечества. Передавая историю новому поколению, Герои останутся в памяти навсегда, — рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.