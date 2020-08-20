«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

Мы уже рассказывали о том, что волонтеры ОД «Доброволец» и объединения «Здоровые силы Севастополя» провели первый рейд программы Всероссийской акции «Мы вместе». Накануне благотворительные рейды продолжились по адресам Ленинского района Севастополя.

Очередной день работы проекта принёс море положительных эмоций, радости от причастности к хорошему делу. Ленинцы откликнулись искренней благодарностью, неподдельным удивлением и радостью. Трогательное «привет Президенту и спасибо вам за всё!» услышали представители Федерации самбо и дзюдо Севастополя, исполнительный директор Федерации бокса Севастополя Олег Баландин, четырёхкратный Чемпион по тайскому боксу Иван Григорьев, мастер спорта по рукопашному бою Александр Хорунженко. К рейду присоединился известный молодой актёр Никита Тезин, который помимо прочих лент, снялся в фильме «Битва за Севастополь». Вот такая команда подобралась, — отмечает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Интересно, что проект через несколько дней подойдёт к концу, а желающих принять участие в рейдах Всероссийской акции «Мы вместе» прибавляется с каждым днём. В первую очередь, это активисты «Добровольца» и спортсмены, члены объединения «Здоровые силы Севастополя».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото — ЗДЕСЬ .