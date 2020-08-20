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«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:02 20.08.2020

Мы уже рассказывали о том, что волонтеры ОД «Доброволец» и объединения «Здоровые силы Севастополя» провели первый рейд программы Всероссийской акции «Мы вместе». Накануне благотворительные рейды продолжились по адресам Ленинского района Севастополя.

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

Очередной день работы проекта принёс море положительных эмоций, радости от причастности к хорошему делу. Ленинцы откликнулись искренней благодарностью, неподдельным удивлением и радостью. Трогательное «привет Президенту и спасибо вам за всё!» услышали представители Федерации самбо и дзюдо Севастополя, исполнительный директор Федерации бокса Севастополя Олег Баландин, четырёхкратный Чемпион по тайскому боксу Иван Григорьев, мастер спорта по рукопашному бою Александр Хорунженко. К рейду присоединился известный молодой актёр Никита Тезин, который помимо прочих лент, снялся в фильме «Битва за Севастополь». Вот такая команда подобралась, — отмечает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

Интересно, что проект через несколько дней подойдёт к концу, а желающих принять участие в рейдах Всероссийской акции «Мы вместе» прибавляется с каждым днём. В первую очередь, это активисты «Добровольца» и спортсмены, члены объединения «Здоровые силы Севастополя».

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото — ЗДЕСЬ.

«Мы вместе»: волонтеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя» продолжили благотворительные рейды

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