На 14%: кредитный портфель крымского бизнеса за год вырос

За год кредитный портфель юридических лиц Республики Крым вырос более чем на 14% и на начало II квартала 2021 года составил 78,7 млрд рублей. Темпы роста кредитования бизнеса в республике выше показателей по Южному федеральному округу (3,5%) и стране в целом (6,7%).

Такая динамика обеспечена главным образом кредитами, предоставленными субъектам малого и среднего предпринимательства. За год кредитный портфель МСП увеличился на 39,7% и на 1 апреля превысил 25 млрд рублей. Для сравнения, прирост соответствующего показателя по стране и ЮФО – 24,5% и 18,7% соответственно.

Существенных изменений в структуре кредитного портфеля юридических лиц региона не произошло. Первое место по-прежнему занимает сфера транспорта и связи – 25%, за ней следует производство и распределение электроэнергии – 23,2%, а также оптовая и розничная торговля – 17,6%.

Положительная динамика кредитного портфеля в республике в основном обусловлена действием льготных программ кредитования, в том числе реализующихся в рамках государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Такая мера поддержки оказала положительное влияние не только на поддержание финансового состояния субъектов МСП в период пандемии, но и способствовала успешному восстановлению их деятельности после снятия ряда ограничений, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.