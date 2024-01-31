На автовокзале Севастополя росгвардейцы задержали дебошира

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли конфликт, инициированный одним из пассажиров междугороднего общественного транспорта.

Сигнал «тревога» на пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил с автовокзала города-героя утром. На месте инцидента к экипажу Росгвардии обратился охранник заведения, который пояснил, что около 10:00 к кассе подошел мужчина, купивший билет на рейс до Москвы. До его отправления было еще полтора часа, но время ожидания пассажиру, который, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения, показалось слишком долгим. Мужчина начал нецензурно браниться и в грубой форме потребовал от кассира автовокзала немедленно объявить посадку в автобус, ускорив его отправку, — озвучивают детали происшествия в пресс-службе ведомства.

Доводы сотрудницы автовокзала, о том, что расписание движения рейсов не зависит от чьих-то личных пожеланий, лишь распалили агрессивно настроенного гостя города-героя. Незнакомец, угрожая расправой охраннику вокзала, попытался от оскорблений перейти к рукоприкладству, но патрульные Росгвардии пресекли развитие конфликта и задержали зачинщика ссоры.

Для дальнейшего разбирательства нетрезвый нарушитель общественного порядка доставлен в отдел полиции по Нахимовскому району Севастополя.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)