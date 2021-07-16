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На балаклавском пляже «Васили» - опасность обвалов

На балаклавском пляже «Васили» — опасность обвалов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:54 16.07.2021

Севприроднадзор, совместно с Госучреждением «Экоцентр» провел обследование склона у балаклавского пляжа «Васили».

Василевский оползневой процесс занесен в кадастр оползней Крыма и с 2021 года включен в реестр регионального мониторинга за опасными экзогенными геологическими процессами. С начала года оползневой процесс характеризовался как временно стабильный, однако выпадение обильных осадков привело к его активизации, — отметили в правительстве Севастополя.

На балаклавском пляже «Васили» - опасность обвалов

Вчера во второй половине дня в левой части пляжа произошло сползание грунта и крупный обломок горной породы скатился на пляж, повредив палатку, размещенную под склоном.

В настоящее время место срыва обломков остается в неустойчивом состоянии, на склоне отмечаются трещины, что в любой момент может привести к повторным обрушениям и сползанию крупных обломков на пляж. Большую угрозу представляет сползание грунта в правой части пляжа, о чем свидетельствует образовавшаяся глубокая трещина.

Севприроднадзор просит севастопольцев воздержаться от посещения балаклавского пляжа «Васили» в ближайшие дни.

На балаклавском пляже «Васили» - опасность обвалов

Фото: Севприроднадзор.

 

 

На балаклавском пляже «Васили» - опасность обвалов

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