На балаклавском пляже «Васили» — опасность обвалов

Севприроднадзор, совместно с Госучреждением «Экоцентр» провел обследование склона у балаклавского пляжа «Васили».

Василевский оползневой процесс занесен в кадастр оползней Крыма и с 2021 года включен в реестр регионального мониторинга за опасными экзогенными геологическими процессами. С начала года оползневой процесс характеризовался как временно стабильный, однако выпадение обильных осадков привело к его активизации, — отметили в правительстве Севастополя.

Вчера во второй половине дня в левой части пляжа произошло сползание грунта и крупный обломок горной породы скатился на пляж, повредив палатку, размещенную под склоном.

В настоящее время место срыва обломков остается в неустойчивом состоянии, на склоне отмечаются трещины, что в любой момент может привести к повторным обрушениям и сползанию крупных обломков на пляж. Большую угрозу представляет сползание грунта в правой части пляжа, о чем свидетельствует образовавшаяся глубокая трещина.

Севприроднадзор просит севастопольцев воздержаться от посещения балаклавского пляжа «Васили» в ближайшие дни.

Фото: Севприроднадзор.