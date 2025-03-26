На базе севастопольской городской больницы №4 открылось новое отделение реабилитации

Новое отделение реабилитации на базе городской больницы № 4 в Севастополе находится в фельдшерско-акушерском пункте села Андреевка. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В отделении 10 коек круглосуточного пребывания. Здесь оказывают квалифицированную медпомощь по профилю медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями. В отделении реабилитации есть: кабинет ЛФК, оснащенный специализированными тренажерами для эффективной физиотерапии; кабинет массажа, где можно пройти расслабляющие и восстанавливающие процедуры; три палаты, для комфорта пациентов оснащенные телевизорами; ординаторская; санузел с душевой кабиной. Пациентов обеспечивают горячим питанием, которое ежедневно доставляют из пищеблока четвертой горбольницы. Отделением заведует врач-реабилитолог Иван Валерьевич Чевелев, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Пройти реабилитацию в этом отделении смогут пациенты со всего города.

Напомним, что в Севастополе уже есть отделение реабилитации городской больницы №9, оно находится на проспекте Гагарина.

При наличии показаний получить направление на реабилитационное лечение по форме №057/У можно у участкового терапевта, травматолога или невролога.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя