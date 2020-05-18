На центральных рынках Старого Крыма и пгт. Кировское выявлены нарушения санитарных требований  

Администрациями муниципальных образований Республики Крым за минувшие сутки проверено 9 844 субъекта предпринимательской деятельности, из них 5 160 в муниципальных районах и 4 684 в городских округах. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Общее количество выявленных нарушений составило 51, из них 21 нарушение в муниципальных районах и 30 – в городских округах. В отношении субъектов предпринимательской деятельности составлено девять материалов – Алушта (7) и Симферополь (2), — отметил он.

Кроме того, сотрудниками Центра оперативного реагирования при Совете министров РК проверены семь муниципальных образований – Нижнегорский, Советский, Кировский, Красноперекопский районы, города Армянск, Красноперекопск и Старый Крым.

В городе Старый Крым людей на улицах немного, масочный режим соблюдается на 80%, дезинфекционная обработка многоквартирных домов нареканий у жителей не вызывает. На центральном рынке города Старый Крым предприниматели работают без подачи уведомления на осуществление деятельности через портал правительства Крыма. Журналы термометрии не ведутся, журналы дезинфекционной обработки только у 30%, масочный режим соблюдается лишь на 30%. Из 30 проверенных субъектов предпринимательской деятельности у 70% отсутствуют журналы термометрии, — сказал Юрий Гоцанюк.

В посёлке Кировское, людей на улицах немного, масочный режим соблюдается на 80%, нареканий на дезинфекционную обработку многоквартирных домов со стороны жителей нет.

В то же время, на центральном рынке работающие индивидуальные предприниматели не подали уведомления на осуществление деятельности, журналов дезинфекционной обработки нет, масочный режим не соблюдается, — рассказал Гоцанюк.

Но, по информации премьер-министра, есть положительные примеры. Так, в Советском, Нижнегорском районах, городах Армянске и Красноперекопске работающие магазины и парикмахерские подали уведомление на осуществление деятельности.

В Красноперекопском районе были проверены 57 объектов сферы торговли и услуг в 12 населённых пунктах. Все объекты работают по уведомлениям на осуществление деятельности. Были выявлены небольшие замечания, которые были устранены в течение одного-двух часов, — уточнил председатель крымского Совмина.

Кроме того, инспекторы минэкологии РК проведено 203 профилактических беседы с нарушителями режима, установлено четыре факта нарушения режима, составлено три протокола, возбуждено одно административное производство.