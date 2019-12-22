На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Военнослужащие танкового подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе мероприятия на полигоне боевой подготовки Ангарский в Крыму был проведён первый отборочный этап соревнований экипажей танков Т-72Б3 с выполнением стрельб и скоростным прохождение танкодрома с препятствиями. В рамках конкурса команды трижды прошли танкодром с выполнением стрельб на каждом круге.

Победители первого этапа будут представлять Черноморский флот на окружном этапе конкурса в Ростове-на-Дону и станут участниками состязаний за право попасть в команду Южного военного округа на всеармейский этап, — говорится в сообщении.

Для зрителей соревнований, а среди них были юнармейцы, учащиеся общеобразовательных учреждений и члены семей военнослужащих, на территории полигона была развёрнута выставка вооружения и военной техники.

Напомним, ранее на Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Страж порядка» с участием военнослужащих подразделения Военной полиции.

Фото: пресс-служба ЮВО.