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На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:23 22.12.2019

Военнослужащие танкового подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе мероприятия на полигоне боевой подготовки Ангарский в Крыму был проведён первый отборочный этап соревнований экипажей танков Т-72Б3 с выполнением стрельб и скоростным прохождение танкодрома с препятствиями. В рамках конкурса команды трижды прошли танкодром с выполнением стрельб на каждом круге.

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Победители первого этапа будут представлять Черноморский флот на окружном этапе конкурса в Ростове-на-Дону и станут участниками состязаний за право попасть в команду Южного военного округа на всеармейский этап, — говорится в сообщении.

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Для зрителей соревнований, а среди них были юнармейцы, учащиеся общеобразовательных учреждений и члены семей военнослужащих, на территории полигона была развёрнута выставка вооружения и военной техники.

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Напомним, ранее на Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Страж порядка» с участием военнослужащих подразделения Военной полиции.

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Фото: пресс-служба ЮВО.

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

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