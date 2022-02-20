На Черноморском флоте прошло учение расчетов ракетных комплексов «Бал» и «Бастион»

Крымское побережье надежно прикрыто.

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота провели учение по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Черного моря.

По замыслу учения, военнослужащие дивизионов БРК в Крыму и Краснодарском крае отрабатывают задачи нанесения ракетного удара по морским целям.

В ходе учения расчёты ракетных комплексов совершили марши в назначенные позиционные районы, выполнили развёртывание пусковых установок, осуществили обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение. Действия условного противника имитировали корабли Черноморского флота. Поражение морских целей осуществлялось условными (электронными) пусками ракет, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!