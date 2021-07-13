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«Верево Сити»
На Черноморском флоте провели учение по обеспечению безопасности судоходства
Фото: пресс-служба ЮВО

На Черноморском флоте провели учение по обеспечению безопасности судоходства  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 13.07.2021

На Черноморском флоте, в В Крымской военно-морской базе (ВМБ) проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море. Как уточняет пресс-служба Южного военного округа, в учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова.

В ходе учения по поступившим вводным боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море, — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

На Черноморском флоте провели учение по обеспечению безопасности судоходства  

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