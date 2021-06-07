Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | На Черноморском флоте состоялась тренировка расчётов дронов-беспилотников

crimeapress_news



реклама в крыму
На Черноморском флоте состоялась тренировка расчётов дронов-беспилотников
Фото: пресс-служба ЮВО

На Черноморском флоте состоялась тренировка расчётов дронов-беспилотников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:36 07.06.2021

На Черноморском флоте прошла тренировка расчётов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава морской авиации и ПВО ЧФ. Военнослужащие отработали разведку наземных объектов противника.

По замыслу тренировки подразделения БЛА совершили марш в назначенный район, где развернули посты управления и запустили беспилотные аппараты «Орлан» и «Элерон». Военнослужащие провели разведку местности, обнаружили цели, передали данные на командный пункт и безопасно посадили беспилотные летательные аппараты. Все это строго выполнялось в соответствии с заданными временными нормативами, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе учебного мероприятия расчёты всех типов дронов справились с поставленными задачами и показали высокое мастерство управления беспилотниками. Тренировка была проведена в рамках плановой боевой подготовки подразделений БЛА из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

На Черноморском флоте состоялась тренировка расчётов дронов-беспилотников

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.