На Черноморском флоте стартовал второй этап конкурса «Кубок моря-2021» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2021). Экипажи кораблей состязаются на звание лучшего в Военно-Морском Флоте (ВМФ) командира боевого корабля, командира боевой части, корабельного боевого расчета.

В первом этапе были отобраны лучшие экипажи в корабельных соединениях флота. В ходе второго этапа моряки будут соревноваться в трёх десятках номинаций, среди которых «Лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «Лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также на звание лучших командиров противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиров боевых частей, служб и корабельных расчетов, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всеармейский этап конкурса пройдет на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов.

Проведение международного этапа запланировано в Каспийском море, в акватории Исламской Республики Иран.