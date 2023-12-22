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На дорогах – операция «Нетрезвый водитель». Причем не только в эти выходные

На дорогах Крыма – операция «Нетрезвый водитель». Причем не только в эти выходные

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:42 22.12.2023

На территории Республики Крым сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

С целью повышения уровня состояния безопасности дорожного движения, снижения смертности и профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий с высокой тяжестью последствий, выявления и привлечения к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в период с 22 по 24 декабря и с 27 по 30 декабря 2023 года на территории Республики Крым пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — сообщили в ГИБДД.

Водителям, и крымским, и приезжим, еще раз напоминают: человек, севший за руль в состоянии опьянения, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

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