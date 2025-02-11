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На Фиоленте введен график ограничения энергопотребления
фото: ФГБУ «102 ПЭС» МО

На Фиоленте введен график ограничения энергопотребления

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:09 11.02.2025

Ограничения энергопотребления на Фиоленте, отмечает «Севастопольская газета», продлятся до наступления тепла. График временных отключений потребителей составят в ближайшее время.

В связи с ограничением предельно допустимых токовых нагрузок в центрах питания ООО «Севастольэнерго», по решению регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения города Севастополь в районе Фиолент введен режим ГВО (график временного отключения потребления электроэнергии), — сообщили в ФГУП 112 ПЭС Минобороны России.

Экстренные меры приняты для минимизации рисков потребителей электроэнергии в период прохождения низких температур.

График отключений пока разрабатывается. В ближайшее время его опубликуют на сайте ресурсной компании. ГВО будет действовать до нормализации температуры наружного воздуха или повышения предельно допустимых токовых нагрузок в центрах питания ООО «Севастопольэнерго».

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Вечером 6 февраля большое количество домов на Фиоленте остались без света. В течение дня там произошли две аварии, решить которые оперативно не удалось. 7 февраля по распоряжению губернатора Севастополя 102-ПЭС разместила в районе Фиолента пять резервных источников электропитания мощностью от 300 до 1000 кВт.

Массовые отключения электроэнергии на Фиоленте практикуются уже много лет. В этой части Севастополя проживает до 20 тысяч человек, но не все садовые товарищества газифицированы, зачастую дома отапливают электричеством, что в холода приводит к технологическим нарушениям в электросетях.

источник: «Севастопольская газета»

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