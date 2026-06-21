Важно: в Севастополе ввели график подачи света

В Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Подробный график будет публиковаться в аккаунте «Севастопольэнерго«, уточнил губернатор.
Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии, – написал глава региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
21 июня
в период с 9:00 до 16:00 на 2 часа
ул. Индустриальная, 18,18/1;
ул. Промышленная, 7,15;
ул. Стахановцев, 2
с. Хмельницкое
ул. Сумская, 14;
ул. Большевистская, 4-Б,6-А,4-Г,4-В,6-Г,2-Д,4-А,4,7-Б,5-А,353,911
с. Штурмовое
ул. Мераба, 22-А,4-46(чет),43-А,1-43(нечет),1015,1949;
тупик Поворотный, 10-А,10,18,34,38-42(чет),2026;
ул. Придорожная, 6-А,5/1,1-А,5/2,1-15(нечет),21,8-А,2-36(чет),874,1064;
ул. Дагджи, 16-А,4-24(чет),5,1329;
ул. Полевая, 2,4,10;
ул. Акъяр, 26-А,42/2,2-48(чет),1056,19-А,1-31(нечет),39,41,45,49,59,1899;
ул. Поворотная, 23,25
22 июня
Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00
г. Балаклава
ул. Благодатная, 19;
ул. Мускатная, 6/2,4-А,14/2,4-24(чет),16-А,108,5/1,1-А,9-А,9-Б,23/2,5-29(нечет),565
с 9:00 до 15:00
ЗАО «Софьи Перовской», 190/2,8,10,14,18,670,11,16,25,669,194/78,10,196,1760,176, 673/1, 7 , 671/4, 671/73, 9/2, 3, 11, 1315;
Качинское шоссе, 25/57
с 22 по 26 июня
ежедневно с 9:00 до 17:00
ул. Комсомольская, 56-80(чет),51-73(нечет);
ул. Дзержинского, 52,55-63(нечет);
ул. Перекопская, 4-8(чет),1-5(нечет)
источник: РИА Новости Крым
С тегами: энергоснабжение Севастополя
С тегами: энергоснабжение Севастополя