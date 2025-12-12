В Севастополе обсуждают перспективы строительства подстанции 330кВ

В Севастополь с рабочим визитом прибыл министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв. В ходе совещания, состоявшегося в городском правительстве, губернатор Михаил Развожаев обсудил с министром вопросы развития энергетики в регионе. В мероприятии также участвовал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Евгеньевич дал поручение ответственным лицам начинать все необходимые действия для строительства подстанции 330 кВ «Нахимовская». Для нас строительство этого объекта — одна из важнейших задач. Она позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов, создать необходимые мощности для новых жилых массивов, которые будут строиться по программам комплексного развития территорий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В ходе двусторонней встречи глава города и министр обсудили детали строительства подстанции, а также перспективы развития энергетического комплекса в Севастополе.

Подготовительные работы уже проведены, определено оптимальное местоположение подстанции. Проектом занимается государственная компания «Россети». Подстанция 330 кВ также позволит нам строить понижающие подстанции. В частности, по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя мы будем строить подстанцию 110 кВ «Фиолент», — отметил губернатор.

Министр энергетики сообщил, что участники совещания предметно рассмотрели проекты, готовящиеся к реализации, и отметил слаженную работу региональных команд в части развития энергетического комплекса.

Вместе с двумя руководителями регионов мы сегодня детально обсудили состояние энергетики этих субъектов. Мы разбирали детально конкретные проекты, утвердили план работы по строительству подстанции Нахимовская в Севастополе. Также мы говорили сегодня о реализации проекта по строительству накопителей электрической энергии в Республике Крым и о многих других проектах в области энергетики. Я хочу отметить слаженную работу и региональных команд, и всех предприятий, которые работают на территории этих регионов, — сказал Сергей Цивилёв.

Михаил Развожаев также отметил эффективность совместной работы глав субъектов и министерства энергетики: после прошлого совещания, состоявшегося в Республике Крым, в течение двух недель была урегулирована ситуация с поставками топлива на полуостров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя