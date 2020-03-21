На фоне вспышки коронавируса активизировались интернет-мошенники

Ряд банков предупреждает своих клиентов: на фоне вспышки коронавируса, активизировались мошенники, которые начали придумывать преступные схемы с целью похитить персональные данные пользователей. Злоумышленники начали рассылать письма, прикрываясь именем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Через такие письма интернет-мошенники собирают персональные данные пользователей, вытягивают деньги из доверчивых граждан, указывая целью «Сбор лже-пожертвований на борьбу с новым вирусом», «фейковые объявления о продаже медицинских масок-антисептиков», приводя ссылки на так называемую секретную информацию о коронавирусе.

После того как пользователи переходят по этим ссылкам, злоумышленники получают данные кредитных карт пользователей, похищают личную информацию жертв и денежные средства с электронных счетов. Соблюдайте меры безопасности при работе в системе «Клиент-Банк» и в случаях телефонных звонков от неизвестных лиц. Информация о логине/пароле, о пластиковых картах является сугубо конфиденциальной, ни в коем случае не называйте секретные коды, приходящие на Ваш телефон при подтверждении платежей, при совершении оплаты с использованием банковских карт за какие-либо товары и услуги, заказанные в сети Интернет, не производите операций по переводам, пополнению счетов и т.д. в телефонном режиме по просьбе звонящего, не сообщайте пароли, ПИН-коды, СМС-коды подтверждения операций, CVV/CVC коды, поскольку похищенные таким образом средства вернуть уже не удастся, — говорится в сообщении.

Помните: настоящие сотрудники банка не могут запрашивать подобную информацию и проведение любых операций в телефонном режиме.

Ни при каких условиях не устанавливайте на свои персональные компьютеры, на котором работаете в системе «Клиент-Банк» программы удалённого управления, типа TeamViewer, RAdmin, другие. Не скачивайте информацию из недостоверных источников в сети Интернет, по возможности вообще ограничьте работу в сети Интернет. Если на Ваши персональные почтовые ящики, в папки «Входящие» или «Спам» пришли сообщения от неизвестных Вам адресантов – ни в коем случае не открывать их на чтение и немедленно удалять. На ПК с системой «Клиент-Банк» обязательно должно быть установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение с регулярным обновлением баз данных сигнатур вирусов, — отмечают специалисты банковской безопасности.

В случае выявления подобных случаев, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЧНО ПЕРЕЗВОНИТЕ в обслуживающий вас офис банка и проясните ситуацию. Выполнение вышеперечисленных рекомендаций обезопасит Вашу работу в системе «Клиент-Банк» и сбережёт Ваши финансовые средства.