На Керченской переправе – «минус» один паром. Куда уходит «Мария»

Министерство транспорта РК информирует водителей о том, что с 23 ноября по 12 декабря 2023 года паром «Мария» будет выведен из эксплуатации с линии порт Крым — порт Кавказ, в связи с проведением ежегодного технического обслуживания. В настоящий момент на Керченской переправе работает два железнодорожных и три автомобильных парома.

Во избежание скопления автотранспортных средств и заблаговременного планирования грузовых операций рекомендуем Вам, в вышеуказанный период воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом, — отметили в республиканском минтрансе.

За период с 17 июля по Керченской морской переправе паромами перевезен 196 495 пассажиров и 65 610 автомобилей. За последние сутки выполнено 13 рейсов.

Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 24 ноября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 397 552 пассажира и 227 613 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 643 рейса.

В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.