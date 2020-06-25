На лечении в Крыму остается 181 человек с диагностированным коронавирусом

За сутки скончался еще один пациент с COVID-19.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего в Крыму выявлено 638 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 181 человек. 11 из них – в тяжелом состоянии.

Двое находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, один на неинвазивной ИВЛ, восемь человек находятся на кислородной поддержке. Состояние 121 пациента оценивается как средней степени тяжести, — рассказали в республиканском минздраве.

К сожалению, за минувшие сутки в симферопольской 7-й горбольнице скончался пациент с диагностированным ранее коронавирусом. Предварительно установлено, что причиной смерти стала не новая инфекция, а развившееся острое нарушение мозгового кровообращения. Окончательные выводы будут сделаны позднее.

Что же касается новых больных (о семи выявленных случаях заражения — ЗДЕСЬ), их состояние удовлетворительное. «География» болезни: Симферополь, Евпатория, Белогорский район.

У нас выявлено семь случаев заражения COVID-19, из которых три случая в Евпатории, из которых два пациента больницы и один медицинский работник. Все госпитализированы в симферопольскую клиническую больницу №7. Еще случай – Белогорский район, контактный по ранее выявленному очагу, также госпитализирован в 7-ю горбольницу. В Симферополе — три случая. Двое выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, один — по ранее зарегистрированному очагу. Все госпитализированы, — сообщил заместитель начальника Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Всего, по его словам, за сутки было проведено 1 958 лабораторных исследований.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 424 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2 232 человека, в стационарах — 291, изолировано в обсерваторы – 901 человек.