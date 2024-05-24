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На набережной им. Терешковой в Евпатории купаться нельзя
фото: пресс-служба администрации Евпатории

На набережной им. Терешковой в Евпатории купаться нельзя

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 13:01 24.05.2024

Накануне старта курортного сезона на набережной им. Терешковой установили информационные таблички о запрете купания.

Такая мера принята с целью предупреждения травматизма людей, поскольку прибрежная территория набережной является берегоукрепляющим сооружением, она не включена в городскую пляжную схему, обследование дна здесь не проводилось, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. 

 

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