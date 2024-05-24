На набережной им. Терешковой в Евпатории купаться нельзя

Накануне старта курортного сезона на набережной им. Терешковой установили информационные таблички о запрете купания.
Такая мера принята с целью предупреждения травматизма людей, поскольку прибрежная территория набережной является берегоукрепляющим сооружением, она не включена в городскую пляжную схему, обследование дна здесь не проводилось, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
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С тегами: пляжи Крыма