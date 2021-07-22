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На пляжах Азовского моря нашествие медуз
Фото: ВК, Елена Прокшина

На пляжах Азовского моря нашествие медуз

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 22.07.2021

Июльские шторма стали причиной дезориентации и частичной гибели медуз, которых течением внесло на береговую линию Азовского моря. Об этом рассказал ТАСС заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского госуниверситета Алексей Абрамчук. По его словам, крупные медузы могут вызвать у человека ожоги при контакте с кожей или слизистыми оболочками.

В местных сообществах в социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с курортов Азовского побережья, где зафиксированы скопления медуз на пляжах.

Регистрируем большое количество и концентрацию этих желетелых животных в районе Азовского побережья Краснодарского края, причиной их концентрации у береговой линии, как правило, является результат штормов. В нашем бассейне Азово-Черноморском нет опасных для человека медуз, но определенный дискомфорт и неудобство доставляют крупные медузы «корнерот», купол которых достигает 35-40 см в диаметре, при контакте с кожей или со слизистыми оболочками они оставляют ожоги. Эти ожоги могут сохраняться в течение от нескольких часов до нескольких недель в зависимости от степени поражения, — сказал Абрамчук.

Он отметил, что медузы способны реагировать на изменения погоды, но не всегда успевают уйти на глубину, часть из тех, что штормом выбросило на берег, гибнут, часть могут быть живыми, но дезориентированными. Береговая линия очистится от медуз либо когда их обратно унесет волной в море, либо когда они высохнут на солнце и разрушатся. По его словам, подобная ситуация характерна для данного времени года и происходит ежегодно как на побережье Азовского моря, так и в районе Керченского пролива.

На пляжах Азовского моря нашествие медуз

Фото: ВК, Елена Прокшина

На пляжах Азовского моря нашествие медуз

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