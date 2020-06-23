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На пляже Парка Победы в Севастополе дежурят спасатели
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На пляже Парка Победы в Севастополе дежурят спасатели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 23.06.2020

Присутствие спасателей на пляже Парка Победы ГБУ «Парки и скверы» обеспечено по поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Работа  ведется по графику: ежедневно с 08:00 до 20:00 на время действия купального сезона. Обеспечено наличие плавсредства (лодки). В акватории выделена зона для купания детей. По информации ГБУ «Парки и скверы» до конца недели будут получены результаты лабораторного исследования морской воды и санитарно — эпидемиологического заключения. Также будет подготовлен медицинский персонал и проведен демонтаж незаконных конструкций, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

На пляже Парка Победы в Севастополе дежурят спасатели

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