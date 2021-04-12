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На почве ревности… В Керчи женщина едва не зарезала своего друга
Иллюстрация: pxhere.com

На почве ревности… В Керчи женщина едва не зарезала своего друга

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:00 12.04.2021

В Керчи осуждена местная жительница, которая несколько раз ударила ножом своего знакомого.

Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), — сообщили в прокуратуре.

Судебным разбирательством установлено, что в ноябре прошлого года у подсудимой после распития спиртных напитков с потерпевшим возник конфликт на почве ревности. В ходе конфликта и произошедшей драки подсудимая нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в области спины.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 3 годам лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

На почве ревности… В Керчи женщина едва не зарезала своего друга

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