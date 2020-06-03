На поддержку агропромышленного комплекса Крыма будет выделено порядка 3 млрд. рублей

Глава РК Сергей Аксёнов выступил в ходе Республиканской предуборочной научно-практической конференции «День поля – 2020» в режиме видеоконференцсвязи. Он отметил, что агромром — одна из ключевых отраслей экономики Крыма и поблагодарил всех, кто трудится в сфере сельского хозяйства.

Однако, по словам Аксёнова, в сельскохозяйственной отрасли существует ряд проблемных вопросов.

Основной проблемой на данный момент является засуха. К сожалению, текущий год стал одним из самых засушливых для Крыма за последние 150 лет. Однако сейчас наблюдаются изменения погодных условий в лучшую сторону, надеемся, что такая положительная динамика сохранится, — сказал Глава РК.

Кроме того, Сергей Аксёнов отметил, что в текущем году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Крыма составит более 3 млрд. рублей.

Меры поддержки остаются на том же уровне, как и в прошлом году, – из федерального и республиканского бюджетов выделено более 3 млрд рублей на различные сферы деятельности сельхозпроизводителей. Уверен, что этих мер достаточно, чтобы сохранить объем и динамику производства сельхозпродукции на территории Республики Крым, — уточнил Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов добавил, что при выделении мер поддержки учитывается то, что большая часть крымских сельхозпроизводителей сосредоточена в фермерских хозяйствах. Он подчеркнул, что на данном этапе важно сохранить уровень цен и не допустить их резкого роста на продовольственные товары.

Продовольственная безопасность в Крыму была полностью обеспечена в период эпидемии, сельхозпроизводители добросовестно выполняют свои обязанности. Теперь важно не допустить резких скачков цен на продовольствие. В связи с этим на федеральном и республиканском уровнях предпринимаются определенные меры, — пояснил Аксёнов, отметив высокое качество крымской продукции на рынке российских сельхозпроизводителей.

В ходе видеоконференции участники обсудили состояние отраслей АПК на сегодняшний день, готовность Республики к уборочной кампании 2020 года, другие проблемные вопросы сельского хозяйства.