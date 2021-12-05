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На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:16 05.12.2021

Более 500 танковых экипажей соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в первую неделю зимнего учебного периода провели боевые стрельбы. Занятия танковых экипажей проводились на различных ландшафтах пустынной и горно-лесистой местности полигонов, дислоцированных в Крыму, а также в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

Упражнения боевых стрельб выполнялись танкистами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием вкладного ствола калибра 14,5 мм, позволяющего сохранять ресурс вооружения танка, а также штатные снаряды. Также стрельба выполнялась из крупнокалиберного зенитного пулемета. Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 метров, — сообщает пресс-служба ЮВО.

На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

Стрельбы проводились во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации, которые выполняли целеуказание и корректирование огня.

На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

Кроме того, на занятиях в полевых условиях механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений, — уточняет пресс-служба округа.

На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

Планом боевой подготовки танковых экипажей предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток. Боевое слаживание экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года.

На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

Фото: пресс-служба ЮВО.

На поле танки грохотали… В Крыму танкисты выполнили первые стрельбы в новом учебном году

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