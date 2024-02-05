На полигонах Черноморского флота проведены сборы с расчетами ПЗРК

На полигонах боевой подготовки Черноморского флота проведены сборы с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, мероприятия проходят в рамках повышения уровня подготовки военнослужащих корабельного состава и воинских частей флота в применении ПЗРК.
В ходе боевых стрельб расчеты комплексов успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали различные виды воздушных целей. Специальные мишени позволили военнослужащим отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения, — говорится в сообщении.
Помимо этого, на Черноморском флоте зенитчики совершенствовали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
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С тегами: Черноморский флот России