На полигонах Черноморского флота проведены сборы с расчетами ПЗРК

На полигонах боевой подготовки Черноморского флота проведены сборы с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, мероприятия проходят в рамках повышения уровня подготовки военнослужащих корабельного состава и воинских частей флота в применении ПЗРК.

В ходе боевых стрельб расчеты комплексов успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали различные виды воздушных целей. Специальные мишени позволили военнослужащим отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на Черноморском флоте зенитчики совершенствовали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.