На полигоне «Опук» в Крыму пройдут масштабные учения

7 сентября на полигоне «Опук» в Крыму пройдут военные учения. По информации пресс-службы Минобороны РФ, в них примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано 100 единиц военной техники, включая корабли Черноморского флота.

Более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота на полигоне «Опук» в Республике Крым, – говорится в сообщении.

Запланирована высадка морских пехотинцев на побережье условного противника с помощью бронетранспортеров БТР-82А и при поддержке кораблей ЧФ. Также в маневрах примут участие подразделения береговой обороны. На заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин. Стрельба будет вестись по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника.