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«Верево Сити»
На полигоне «Опук» в Крыму пройдут масштабные учения
Фото: пресс-служба Южного военного округа

На полигоне «Опук» в Крыму пройдут масштабные учения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:47 05.09.2021

7 сентября на полигоне «Опук» в Крыму пройдут военные учения. По информации пресс-службы Минобороны РФ, в них примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано 100 единиц военной техники, включая корабли Черноморского флота.

Более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота на полигоне «Опук» в Республике Крым, – говорится в сообщении.

Запланирована высадка морских пехотинцев на побережье условного противника с помощью бронетранспортеров БТР-82А и при поддержке кораблей ЧФ. Также в маневрах примут участие подразделения береговой обороны. На заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин. Стрельба будет вестись по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника.

На полигоне «Опук» в Крыму пройдут масштабные учения

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