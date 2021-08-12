 На «Прямую линию» с Сергеем Аксёновым поступило порядка пяти тысяч обращений

Сергей Аксёнов сообщил, что на «Прямую линию» с жителями Республики Крым поступило порядка 5 тысяч обращений. Лидерами по количеству обращений стали Симферополь, Ялта, Евпатория, Керчь, Симферопольский район.

Как отметил Сергей Аксёнов, «Прямая линия» – очень важный, информативный и удобный формат диалога с крымчанами.

Какие-то проблемы удалось решить сразу, как говорят, по горячим следам, другие требуют более длительной проработки. Но все обращения будут тщательно проанализированы, ни одно не останется без внимания и без ответа. Соответствующие поручения уже даны, работа уже идет, — сказал Глава Республики.

По словам Сергея Аксёнова, в числе самых горячих тем были выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим в результате ЧС, связанной с подтоплениями; проблемы здравоохранения, прежде всего, обеспечение льготными лекарствами; социальная поддержка многодетных семей и людей с инвалидностью. Также крымчан волновали вопросы ЖКХ, инфраструктуры, рост цен и другие.

Есть обращения, за которыми стоят системные проблемы, но многие связаны с недоработками чиновников на местах, бюрократическими нюансами и проволочками. А иногда и просто с равнодушным отношением к людям. Все это мы тоже проанализируем и по итогам сделаем выводы, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что «Прямая линия» – не единственный формат прямого диалога власти и граждан, который используется в республике.

В Крыму много сделано и делается для налаживания такого диалога. Это и активная работа с соцсетями, и штабы по актуальным проблемам в режиме онлайн, и выезды на места по конкретным вопросам, прямое общение с людьми. Обращения на мои страницы в социальных сетях читаю сам, при необходимости сам связываюсь с заявителями либо это делают мои помощники, руководители профильных министерств и ведомств, — отметил Глава РК.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что прямой и честный диалог с людьми – основа успеха в работе всех должностных лиц.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.