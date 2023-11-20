На прошлой неделе в Крыму высадили почти тридцать тысяч деревьев

С 13 по 17 ноября в Крыму высадили более 29 тысяч деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», а также в ходе выполнения плановых работ по посадке лесных культур. О самых массовых – рассказали в минприроды РК.

13 ноября вблизи с. Тенистое на площади 0,4 га было высажено 2 тыс. сеянцев сосны крымской. 14 ноября на территории Ленинского участкового лесничества на площади 2,5 га высадили более 11110 сеянцев сосны крымской. 17 ноября на территории Ленинского участкового лесничества высадили 11556 сеянцев сосны крымской на площади 2,6 га. На территории Михайловского участкового лесничества высадили 4,4 тыс. дуба скального на площади 0,87 га, — сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

Высадки в рамках акции «Сохраним лес» продолжаются, принять участие может любой желающий.