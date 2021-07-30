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 Из бюджета Крыма муниципалитетам дополнительно распределено почти 100 миллионов рублей

На развитие Севастополя выделены дополнительные средства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:53 30.07.2021

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительного финансирования дальнейшего развития города Севастополя и Республики Крым. По словам Кабмина Михаила Мишустина, около 2 млрд рублей будет направлено на обеспечение сбалансированности непосредственно бюджета Севастополя.

Средства пойдут в том числе на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя премьер-министра Российской Федерации. 

Также он подчеркнул, что в ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделят свыше 2 млрд рублей.

Речь на заседании Правительства также шла об усовершенствовании условий работы свободной экономической зоны, которая действует на этих территориях.

Увеличим минимальный порог капиталовложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны в этих регионах. Для малого и среднего бизнеса он составит не менее 6 млн рублей. Для остальных – 60 млн в первые три года работы. Также введём обязательный мониторинг выполнения предпринимателями условий договора, — отметил Михаил Мишустин.

По мнению председателя Правительства, эти шаги позволят привлечь в регионы более крупные инвестиции, повысить оперативность принятия решений по приоритетам развития и будут способствовать достижению целей и задач, которые содержатся в государственной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

На развитие Севастополя выделены дополнительные средства

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