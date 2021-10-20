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На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Крыму выделен почти миллиард рублей

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Крыму выделен почти миллиард рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 20.10.2021

На реализацию целей национального проекта «Здравоохранение» в Крыму выделено 955 млн. рублей. Об этом сообщила руководитель регионального проектного офиса Наталья Писар.

Развитие первичной медико-санитарной помощи и детского здравоохранения, борьба с тяжелыми заболеваниями, строительство и модернизация ФАПов, повышение доступности медицинской помощи, решение вопроса с дефицитом квалифицированных кадров, создание единой информационной системы – все эти задачи стоят перед регионом в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На эти цели в 2021 году выделено 955 млн. рублей, — сообщила Наталья Писарева.

Она уточнила, что было выполнено в 2020 году в части реализации запланированных мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

В 2020 году было выделено более 2,5 млрд рублей. Практически все они успешно освоены. Кассовое исполнение составило 94%. Из запланированных 49 показателей, которые были установлены Республикой Крым, лишь 5 не достигли поставленных задач. Но процент выполнения был очень высокий и составил по итогу 80 – 90%. В этом году финансирование национального проекта уменьшилось, но это не говорит о том, что мероприятия, которые выполняются в рамках ведомственной целевой программы, не будут проводиться. Кассовое исполнение сейчас составляет 40%. Оно еще достаточно низкое. Но закупки продолжаются. Скоро мы заключим все контракты на закупку лекарственных препаратов, материльно- и информационно – технического обеспечения, — отметила Наталья Писарева.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Крыму выделен почти миллиард рублей

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