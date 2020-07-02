Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На седьмом этапе («севастопольском») трассы «Таврида» закончена укладка третьего слоя асфальтобетона

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На седьмом этапе («севастопольском») трассы «Таврида» закончена укладка третьего слоя асфальтобетона
Фото: пресс-служба АО "ВАД"

На седьмом этапе («севастопольском») трассы «Таврида» закончена укладка третьего слоя асфальтобетона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:34 02.07.2020

Дорожники уложили четыре полосы верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на севастопольском участке (седьмом этапе) трассы «Таврида». На основном ходу трассы начали наносить термопластиковую разметку.

Как отметил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» (подрядчик строительства) Григорий Назаров, готовность седьмого этапа составляет 95%. Здесь уже достроили все искусственные сооружения — транспортную развязку со съездом в село Верхнесадовое, путепровод над дорогой в село Фронтовое и мост через железную дорогу и реку Бельбек.

На участке продолжается монтаж панелей на подпорных стенах, укрепление откосов и кюветов, гидропосев трав в полосе отвода. Остается доделать водоотвод, канавы, кюветы, гасители водных потоков в кюветах, нанести разметку, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, — отметил Назаров.

На седьмом этапе («севастопольском») трассы «Таврида» закончена укладка третьего слоя асфальтобетона

Машины поедут по седьмому этапу в рамках общего запуска движения по четырем полосам трассы от Керчи до Севастополя, которое состоится в сентябре. Общая готовность трассы «Таврида» составляет 92%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь.

На седьмом этапе («севастопольском») трассы «Таврида» закончена укладка третьего слоя асфальтобетона

Фото: пресс-служба АО «ВАД».

На седьмом этапе («севастопольском») трассы «Таврида» закончена укладка третьего слоя асфальтобетона

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.