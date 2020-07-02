На седьмом этапе («севастопольском») трассы «Таврида» закончена укладка третьего слоя асфальтобетона

Дорожники уложили четыре полосы верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на севастопольском участке (седьмом этапе) трассы «Таврида». На основном ходу трассы начали наносить термопластиковую разметку.

Как отметил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» (подрядчик строительства) Григорий Назаров, готовность седьмого этапа составляет 95%. Здесь уже достроили все искусственные сооружения — транспортную развязку со съездом в село Верхнесадовое, путепровод над дорогой в село Фронтовое и мост через железную дорогу и реку Бельбек.

На участке продолжается монтаж панелей на подпорных стенах, укрепление откосов и кюветов, гидропосев трав в полосе отвода. Остается доделать водоотвод, канавы, кюветы, гасители водных потоков в кюветах, нанести разметку, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, — отметил Назаров.