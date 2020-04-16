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На седьмом этапе трассы «Таврида» открыли движение по развязке у Верхнесадового, под Севастополем

На седьмом этапе трассы «Таврида» открыли движение по развязке у Верхнесадового, под Севастополем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 16.04.2020

На седьмом этапе строительства трассы «Таврида» открыли движение по развязке у села Верхнесадовое, под Севастополем. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров. Теперь машины, движущиеся из Севастополя через Верхнесадовое, едут через путепровод по съезду транспортной развязки, выезжая в сторону Симферополя по основному ходу трассы. Движение на Севастополь тоже идёт по съезду транспортной развязки.

Сейчас основной ход седьмого этапа закрыт, для движения доступен только участок, необходимый для съезда с развязки. Но уже в сентябре, после запуска движения по четырем полосам «Тавриды» машины будут двигаться на Севастополь и в обратном направлении по основному ходу автодороги, проезжая по путепроводу. Через развязку поедет только транспорт, направляющийся в Верхнесадовое и выезжающий из него, — отметил на своей странице в Facebook Назаров.

Общая готовность «Тавриды» составляет 86%, ввод в эксплуатацию состоится в декабре этого года.

На седьмом этапе трассы «Таврида» открыли движение по развязке у Верхнесадового, под Севастополем

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