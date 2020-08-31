На средневековом городище Эски-Кермен продолжаются археологические исследования

Раскопки на средневековом городище Эски-Кермен, расположенном в 6 км южнее с. Красный Мак, ведутся по заказу Бахчисарайского музея-заповедника совместной экспедицией Института археологии Крыма РАН и Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма.

Работы ведутся на двух объектах: в квартале 2, расположенном на восточной стороне главной улицы, и на участке перед главной базиликой. В квартале 2 продолжены исследования усадьбы, выходившей на главную улицу, и квартального однонефного храма XI-XIII вв., которые погибли в пожаре конца XIII в. В усадьбе открыты хозяйственные помещение и двор. Большую часть помещения занимало высеченное в скальном полу глубокое, прямоугольное в плане хранилище, в заполнении которого найдены крупные обломки пифосов, две каменные крышки и остатки зерна. На раскопанном участке двора зафиксирован мощный завал черепицы от рухнувшей крыши. Под завалом черепицы зачищены обгоревшие деревянные конструкции и многочисленные гвозди. В скальной поверхности двора вырублен водосточный желоб для сбора дождевой воды и оставлены подрубки под столбовые конструкции для крыши, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Внутри притвора однонефного храма раскопаны две, высеченные в скале могилы, перекрытые мощными плитами, и гробница, пристроенная к южной стене притвора. В них выявлены остатки нескольких десятков человек, похороненных вытянуто на спине, головой на запад, с обращенным к востоку лицом. В гробнице преобладали захоронения детей. На одном из камней, использованных при строительстве гробницы, видны два прорезных креста.

Перед главной базиликой раскопаны участок некрополя с плитовыми могилами первой четверти XIV в., впущенными в слой разрушения конца XIII в., и блоки из рухнувшей кладки внешнего панциря западной стены притвора базилики. Блоки лежали лицевой частью вниз и располагались рядами, сохраняя порядок кладки. Судя по количеству рядов и размерам блоков, фасад базилики имел высоту около 6,5 м. В его верхней части, под коньком крыши находился каменный блок с вырезанным крестом в круге и окна с полукруглой верхней частью.

Раскопки на участке перед главной базиликой позволили уточнить планировку центральной части средневекового города на плато Эски-Кермен. Выяснялось, что перед базиликой находилась площадь шириной около 5 м. В XII-XIII вв., в последний период существования города площадь с западной стороны ограничивалась парапетом из мощных известняковых блоков. За парапетом возвышались жилые кварталы с двухэтажными усадьбами, крытыми черепицей. В центре площади была установлена каменная стела.

В ходе раскопок найдены многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда. Среди находок выделяется бронзовая тарелка, на внутренней стороне которой сохранились остатки растительного орнамента.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым