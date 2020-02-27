На территории «Большой Ялты» появится больше камер видеонаблюдения

В 2020 году на территории «Большой Ялты» запланирована установка камер видеонаблюдения, а также модернизация наружного освещения. Дополнительные видеокамеры будут установлены в самой Ялте, Алупке, Гурзуфе, Симеизе.

За счёт средств федерального и муниципального бюджета в этом году камерами видеонаблюдения будут оборудованы общественные пространства – парки и скверы, центральную часть Ялты, — сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.

Он уточнил, что современной системой видеонаблюдения будут оснащены скверы «Городской сад», им. Калинина, «Победы», им. Данилевского (10-й микрорайон), а также сквер им. А. С. Пушкина (Гурзуф). Видеокамеры будут установлены также в парке им. Годлевского (Алупка), парке им. М. П. Чеховой и на аллее Симеизского парка.

Глава администрации Ялты добавил, что в текущем году запланирована установка камер видеонаблюдения в местах, где регулярно возникает стихийная торговля. В первую очередь, речь идет об улицах Киевской (район овощного рынка), Московской (от магазина «Черноморец» до сквера «Юбилейный»), Пушкинской, Пальмиро Тольятти, а также в подземных переходах (пл. Советская, ост. «Спартак», ост. «Овощной рынок») и на аллее перед входом на Массандровский пляж.

Кроме того, отметил Иван Имгрунт, видеокамерами будут оборудованы общественные территории в Гурзуфе, Симеизе и Ялте. В текущем году продолжится работа по модернизации наружного освещения на улицах города. В частности, планируется заменить лампы накаливания и оснастить действующие опоры современными светильниками — порядка 400 светодиодных светильников будут установлены по маршруту движения троллейбуса № 1.