Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | На территории Максимовой дачи вырубили деревья — прокуратура завела уголовное дело

crimeapress_news

реклама в крыму
На территории Максимовой дачи вырубили деревья - прокуратура завела уголовное дело
фото: Pavlofox (pixabay.com)

На территории Максимовой дачи вырубили деревья — прокуратура завела уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 25.02.2021

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверилаисполнение требований законодательства об особо охраняемых природныхтерриториях в границах природного парка регионального значения «Максимовадача».

Установлено, что в парке вырублены 9 деревьев, не отнесенных к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, в том числе 6 деревьев вяза гладкого, 2 деревьев вишни магалебской и 1 дерево граба восточного. Указанные действия повлекли причинение значительного ущерба природному парку, обусловили изменение исторически сложившегося природного ландшафта, в границах которого образованы ареалы редких видов животных и растений, а также расположены объекты культурного наследия разных исторических периодов, представляющие арехеологическую и историческую ценность. Сумма ущерба составила свыше 216 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД РФ по Ленинскому району г. Севастополя для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

На территории Максимовой дачи вырубили деревья - прокуратура завела уголовное дело

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.