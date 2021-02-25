На территории Максимовой дачи вырубили деревья — прокуратура завела уголовное дело

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверилаисполнение требований законодательства об особо охраняемых природныхтерриториях в границах природного парка регионального значения «Максимовадача».

Установлено, что в парке вырублены 9 деревьев, не отнесенных к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, в том числе 6 деревьев вяза гладкого, 2 деревьев вишни магалебской и 1 дерево граба восточного. Указанные действия повлекли причинение значительного ущерба природному парку, обусловили изменение исторически сложившегося природного ландшафта, в границах которого образованы ареалы редких видов животных и растений, а также расположены объекты культурного наследия разных исторических периодов, представляющие арехеологическую и историческую ценность. Сумма ущерба составила свыше 216 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.