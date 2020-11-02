Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

crimeapress_news

На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:01 02.11.2020

В Белогорском районе началось строительство многофункциональной зоны, которая примыкает к трассе «Таврида». Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко во время посещения строящегося объекта.

На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

По информации министра, многофункциональная зона будет включать заправочный комплекс на 10 топливных колонок, стоянку для отдыха, летнюю площадку, автомойку, шиномонтажный комплекс.

Работы на объекте проходят в две смены, ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса планируется в начале 2021 года. В настоящий момент на площадке проложены коммуникации, идёт заливка бетона, — уточнил Дмитрий Шеряко.

На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

Министр уточнил, что планируемый объем инвестиций в проект — 298 млн. рублей.

На сегодняшний день трасса «Таврида» не обустроена придорожными сервисами, поэтому реализация инвестиционного проекта по строительству многофункциональной зоны позволит крымчанам и гостям полуострова наслаждаться комфортом скоростной трассы и придорожного сервиса, — пояснил Дмитрий Шеряко.

На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

Всего на трассе «Таврида» построят 10 объектов придорожного сервиса (6 заправочных станций и 4 многофункциональные зоны).

На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

Фото: пресс-служба минэкономразвития РК.

На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.