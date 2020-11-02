На трассе «Таврида» приступили к строительству многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха

В Белогорском районе началось строительство многофункциональной зоны, которая примыкает к трассе «Таврида». Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко во время посещения строящегося объекта.

По информации министра, многофункциональная зона будет включать заправочный комплекс на 10 топливных колонок, стоянку для отдыха, летнюю площадку, автомойку, шиномонтажный комплекс.

Работы на объекте проходят в две смены, ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса планируется в начале 2021 года. В настоящий момент на площадке проложены коммуникации, идёт заливка бетона, — уточнил Дмитрий Шеряко.

Министр уточнил, что планируемый объем инвестиций в проект — 298 млн. рублей.

На сегодняшний день трасса «Таврида» не обустроена придорожными сервисами, поэтому реализация инвестиционного проекта по строительству многофункциональной зоны позволит крымчанам и гостям полуострова наслаждаться комфортом скоростной трассы и придорожного сервиса, — пояснил Дмитрий Шеряко.

Всего на трассе «Таврида» построят 10 объектов придорожного сервиса (6 заправочных станций и 4 многофункциональные зоны).

Фото: пресс-служба минэкономразвития РК.