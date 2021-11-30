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На Украине хотят арестовать и судить Сергея Аксёнова. Глава Крыма ответил: буду ждать
Фото: страница С.Аксёнова в Facebook

На Украине хотят арестовать и судить Сергея Аксёнова. Глава Крыма ответил: буду ждать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:53 30.11.2021

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, которого на Украине обвиняют в ряде преступлений «против государства». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как указывается в сообщении, суд удовлетворил ходатайство офиса генерального прокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание главы Крыма с целью его «привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей«.

На Украине Сергея Аксенова подозревают в действиях, направленных на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»; «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; «создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней»; совершении «террористического акта»; «захвате транспортного предприятия»; «захвате государственных или общественных зданий или сооружений».

Глава Крыма уже прокомментировал решение киевского суда.

Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать. А если серьезно, то киевские власти каждый раз бьют свои же рекорды по абсурдности и бессмысленности принимаемых решений. Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения – это все, на что они способны, — отметил Глава Крыма.

 

На Украине хотят арестовать и судить Сергея Аксёнова. Глава Крыма ответил: буду ждать

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