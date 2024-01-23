На установку трансформаторных подстанций в Симферопольском районе выделят 200 млн. рублей

Планируется дополнительно выделить 200 млн. рублей на приобретение 110 трансформаторных подстанций в Симферопольском районе. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он уточнил, что работу по замене оборудования планируется осуществить в полном объеме до 1 июня текущего года.

График выполнения работ будет опубликован на портале Правительства Республики Крыма и на сайте администрации Симферопольского района, – отметил Аксёнов.

Глава Крыма сообщил, что нагрузка на электросети в муниципалитете увеличилась в целом, поскольку возросло число подключенных абонентов.

С приходом нового руководства в «Крымэнерго» в районе реализовано более 3,5 тыс. технологических подключений, – сказал Глава РК.

Кроме того, в Симферопольском районе был проведен необходимый анализ и определены населенные пункты, в которых не хватает мощностей в электросетях. Планируется мобилизовать персонал Центральных электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго» и организовать порядка 12-15 бригад, готовых выполнять поставленные задачи. График на время ремонта трансформаторных подстанций будет опубликован своевременно для удобства граждан.

Помимо этого, Сергей Аксёнов поручил до 1 марта сформировать перечень подстанций, требующих замены в тех муниципальных образованиях республики, где проблемы со скачками напряжения фиксируются в летний период.

В основном, речь идет о прибрежных поселениях, в которых повышается потребление электроэнергии летом за счет использования кондиционеров, – пояснил Глава Республики.

Аксёнов выразил благодарность заместителю министра топлива и энергетики РК Владимиру Воронкину и генеральному директору ГУП РК «Крымэнерго» Вячеславу Гайдуку за проделываемую работу.