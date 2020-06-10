На въездах в Севастополь установлены красные палатки — медицинские модули для тестирования на COVID-19

Несмотря на вступившие в силу и анонсированные на вторую половину месяца послабления режима «повышенной готовности», на въездах в Севастополь приезжих тестируют на COVID-19. Мало того, установлены три новых модуля, которые позволяют проводить тестирование в комфортных условиях.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил, чтобы все люди, которые приезжают в Севастополь из других регионов, тестировались на пунктах пропуска в Верхнесадовом, Угловом и на мысе Сарыч. И чтобы процесс проходил с соблюдением всех норм безопасности. Благодаря Департаменту здравоохранения и МИАЦ были закуплены и установлены новые медицинские модули. До этого медикам, например, на Сарыче приходилось работать в палатках Центра медицины катастроф, — рассказал ИО главврача 1-й горбольницы Андрей Коситченков.

Палатки — модули достаточно большой площади – около 40 кв. м., они оснащены всем необходимым оборудованием.

Каждый корпус оборудован холодильниками для хранения биоматериала, укомплектован расходными материалами, которые необходимы для забора проб, а также компьютерами и оргтехникой для формирования направления на анализ. Все модули оснащены кондиционерами, что очень актуально в жаркое время, — добавил Коситченков.

После отмены всех ограничительных мер модули планируют использовать для оказания помощи гражданам в отдаленных районах и на выездных мероприятиях.

Модули мобильные, их легко перевозить и возводить за короткое время, — заверил ИО главного врача городской больницы № 1 г. Севастополя.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.